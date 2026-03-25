Композитор культовой песни из мультфильма «Король Лев» подал в суд на комика из-за перевода произведения

15:58, 25 марта 2026
Композитор обвиняет стендап-комика в умышленном искажении перевода и нанесении ущерба репутации на миллионы долларов.
Композитор культовой песни из мультфильма «Король Лев» подал в суд на комика из-за перевода произведения
Южноафриканский композитор — лауреат премии «Грэмми», который написал и исполнил культовый вступительный хор в песне «Circle of Life» для фильмов Disney «Король Лев», подал иск против комика, обвинив его в нанесении ущерба репутации из-за умышленного искажения содержания песни в подкасте и во время стендап-выступлений, пишет New York Post.

В иске Лебоханг Мораке обвиняет зимбабвийского комика Лирнмора Мваньенеку, известного как Learnmore Jonasi, в умышленном неправильном переводе произведения, которое открывает фильм Disney 1994 года и является центральным элементом сценических постановок и ремейка 2019 года.

Спор, получивший вирусное распространение, поскольку оба мужчины обмениваются заявлениями в соцсетях, возник из-за высказываний Джонаси в его стендап-выступлениях и недавнем подкасте, где он переводил слова песни с зулу и коса — двух из 12 официальных языков Южной Африки. Иск подан в этом месяце в федеральный суд в Лос-Анджелесе, где проживает Мораке, выступающий под сценическим именем Lebo M, и где недавно выступал Джонаси.

В иске утверждается, что Джонаси намеренно высмеивал «культурное значение хора с помощью преувеличенных имитаций».

Юристы Мораке в иске признают, что слово «ingonyama» может буквально переводиться как «лев», однако отмечают, что в песне оно используется как «королевская метафора», символизирующая власть, и что Джонаси намеренно исказил «африканское вокальное провозглашение, основанное на южноафриканской традиции». В иске также указано, что Джонаси «получил овации стоя» за подобную шутку во время стендап-выступления 12 марта в Лос-Анджелесе.

Как отмечается, такие вирусные высказывания наносят ущерб деловым отношениям Мораке с Disney и его доходам от роялти, причинив более 20 миллионов долларов фактических убытков.

Иск также предусматривает взыскание 7 миллионов долларов штрафных убытков.

В исковом заявлении также утверждается, что Джонаси представлял свой перевод «как авторитетный факт, а не как юмор», поэтому на него не должны распространяться гарантии свободы слова, которые обычно защищают пародию и сатиру.

Джонаси заявил, что является «большим поклонником» творчества Мораке и любит эту песню. Узнав, что композитор недоволен, он хотел записать совместное видео, чтобы объяснить более глубокий смысл композиции.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В законопроекте о ВПО не гарантировали предоставление другого жилья перед выселением

Отдельные положения законопроекта требуют доработки из-за пробелов в механизмах идентификации, жилищных гарантиях и полномочиях органов исполнительной власти.

Коммерческую тайну исключат из перечня объектов интеллектуальной собственности: Министерство вынесло на обсуждение законопроект

Предложенные изменения предусматривают новую модель регулирования коммерческой тайны, отделяя ее от сферы интеллектуальной собственности

Аннулировали инвалидность «задним числом»: суд в Одессе разоблачил надуманные долги для пенсионера

Суд отменил уплату многотысячной суммы, безосновательно начисленной органом ПФУ.

ВС оставил в силе увольнение Марины Прилуцкой из Минюста из-за гражданства РФ

Верховный суд отказал должностному лицу с российским паспортом в восстановлении на должности в Министерстве юстиции.

Госфинмониторинг обязал банки добавлять выписки клиентов в отчеты о подозрениях

Регулятор обязал добавлять выписки по счетам всех клиентов в сообщения о подозрительной деятельности и меняет правила отображения контрагентов.

