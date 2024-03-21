Закупівля препаратів за механізмом договорів керованого доступу на постійній основі: Рада зробила перший крок

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо договорів керованого доступу.

21 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект № 9428, який дозволяє на постійній основі проводити закупівлі інноваційних препаратів за механізмом договорів керованого доступу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Договори керованого доступу – це механізм закупівлі інноваційних ліків за результатом прямих та конфіденційних перемовин з виробником. Такі перемовини проходять після оцінки медичних технологій, висновок якої містить показники щодо клінічної та економічної ефективності закупівлі.

«Простими словами – за яку ціну державі доцільно купувати цей препарат. Якщо виробник погоджується, то вартість закупівлі виходить значно нижчою за ринкову. Міжнародний досвід показує, що ДКД – найефективніший закупівельний інструмент для закупівлі інноваційних ліків», - зазначив він.

Михайло Радуцький додав, що наразі укладено договори на закупівлю 11 препаратів на суму 670 млн грн. Це інструмент довів свою ефективність, тож парламент вносить механізм ДКД до законодавства, і як тільки документ буде ухвалений в цілому, закупівельні організації можуть використовувати його на постійній основі.

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