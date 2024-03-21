Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

  1. Законодавство
  2. / В Україні

Закупівля препаратів за механізмом договорів керованого доступу на постійній основі: Рада зробила перший крок

13:16, 21 березня 2024
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо договорів керованого доступу.
Закупівля препаратів за механізмом договорів керованого доступу на постійній основі: Рада зробила перший крок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

21 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект № 9428, який дозволяє на постійній основі проводити закупівлі інноваційних препаратів за механізмом договорів керованого доступу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Договори керованого доступу – це механізм закупівлі інноваційних ліків за результатом прямих та конфіденційних перемовин з виробником. Такі перемовини проходять після оцінки медичних технологій, висновок якої містить показники щодо клінічної та економічної ефективності закупівлі.

«Простими словами – за яку ціну державі доцільно купувати цей препарат. Якщо виробник погоджується, то вартість закупівлі виходить значно нижчою за ринкову. Міжнародний досвід показує, що ДКД – найефективніший закупівельний інструмент для закупівлі інноваційних ліків», - зазначив він.

Михайло Радуцький додав, що наразі укладено договори на закупівлю 11 препаратів на суму 670 млн грн. Це інструмент довів свою ефективність, тож парламент вносить механізм ДКД до законодавства, і як тільки документ буде ухвалений в цілому, закупівельні організації можуть використовувати його на постійній основі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео