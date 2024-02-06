Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо договорів керованого доступу

Законопроект передбачає розширення доступу пацієнтів до оригінальних та інноваційних лікарських засобів, які закуповуються із застосуванням договорів керованого доступу.

У понеділок, 5 лютого, Комітет з питань економічного розвитку провів засідання на якому, серед інших, було розглянуто проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо договорів керованого доступу (№9428). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Метою зазначеного законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці, є подальше розширення доступу пацієнтів до оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, які закуповуються із застосуванням договорів керованого доступу - механізму закупівлі оригінальних (інноваційних) лікарських засобів за результатами прямих та конфіденційних перемовин між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я і фармацевтичним виробником.

Прийняття законопроекту покликано забезпечити своєчасний доступ до необхідних пацієнтам оригінальних (інноваційних) лікарських засобів та зменшення видатків Державного бюджету України за рахунок закупівлі оригінальних (інноваційних) лікарських засобів за договорами керованого доступу.

За результатами розгляду, враховуючи нагальну необхідність законодавчого врегулювання питань забезпечення пацієнтів лікарськими засобами іноземного виробництва, народні депутати України - члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України згаданий законопроект у першому читанні прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними правками і з урахуванням пропозиції Комітету змінити назву проекту, виклавши її у такій редакції: «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо договорів керованого доступу».

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