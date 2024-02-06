Раде рекомендуют принять за основу законопроект о договорах управляемого доступа

Законопроект предусматривает расширение доступа пациентов к оригинальным и инновационным лекарственным средствам, которые закупаются с применением договоров управляемого доступа.

В понедельник, 5 февраля, Комитет по вопросам экономического развития провел заседание, на котором, среди прочих, был рассмотрен проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно договоров управляемого доступа (№9428). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Целью указанного законопроекта, как указано в пояснительной записке, является дальнейшее расширение доступа пациентов к оригинальным (инновационным) лекарственным средствам, которые закупаются с применением договоров управляемого доступа - механизма закупки оригинальных (инновационных) лекарственных средств по результатам прямых и конфиденциальных переговоров между центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения и фармацевтического производителя.

Принятие законопроекта призвано обеспечить своевременный доступ к необходимым пациентам оригинальных (инновационных) лекарственных средств и уменьшение расходов Государственного бюджета за счет закупки оригинальных (инновационных) лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

По результатам рассмотрения, учитывая неотложную необходимость законодательного урегулирования вопросов обеспечения пациентов лекарственными средствами иностранного производства, народные депутаты Украины - члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины упомянутый законопроект в первом чтении принять за основу и в целом с технико-юридическими правками и с учетом предложения Комитета изменить название проекта, изложив его в редакции: «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно договоров управляемого доступа».

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