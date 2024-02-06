Избран председатель Днепропетровского районного суда Днепропетровской области

Суд возглавила Жанна Озерянская.

Фото: Днепропетровский районный суд Днепропетровской области

Днепропетровский районный суд Днепропетровской области сообщает, что в соответствии с решением собрания судей №1 от 1 февраля 2024 года председателем Днепропетровского районного суда Днепропетровской области сроком на 3 года избрана Жанна Озерянская.

Ранее мы писали, что избран председатель Тячевского райсуда Закарпатской области.

Кроме того, избрали председателя Городоцкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

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