Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достаточных доказательств для оглашения подозрения другим судьям Верховного Суда в «деле Князева» установлено не было – САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали, почему больше не было подозрений в деле экс-председателя Верховного Суда.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

Слежка за журналистами Bihus.Info, - министр юстиции Денис Малюска считает, что прокуратура тоже должна отреагировать

Но пока в Офисе Генпрокурора – никакой реакции, хотя именно прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов СБУ.

  1. Суд инфо

ВСП внес Президенту представление о назначении судьи в Лугинский райсуд Житомирской области

12:15, 6 февраля 2024
Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судья Галина Свинченко признана такой, что соответствует занимаемой должности.
ВСП внес Президенту представление о назначении судьи в Лугинский райсуд Житомирской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 6 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении Свинченко Галины Дмитриевны на должность судьи Лугинского районного суда Житомирской области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 15 ноября 2023 года она признана такой, что соответствует занимаемой должности.

Сейчас Галина Свинченко занимает должность судьи в указанном суде и не осуществляет правосудие.

Ранее Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду