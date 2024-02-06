ВСП внес Президенту представление о назначении судьи в Лугинский райсуд Житомирской области

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судья Галина Свинченко признана такой, что соответствует занимаемой должности.

Во вторник, 6 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении Свинченко Галины Дмитриевны на должность судьи Лугинского районного суда Житомирской области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 15 ноября 2023 года она признана такой, что соответствует занимаемой должности.

Сейчас Галина Свинченко занимает должность судьи в указанном суде и не осуществляет правосудие.

Ранее Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении на должности шести судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.