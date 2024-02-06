ВРП внесла Президенту подання про призначення судді до Лугинського райсуду Житомирської області

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддю Галину Свинченко визнано такою, що відповідає займаній посаді.

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У вівторок, 6 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення Свинченко Галини Дмитрівни на посаду судді Лугинського районного суду Житомирської області. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 15 листопада 2023 року її визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Наразі Галина Свинченко обіймає посаду судді у зазначеному суді і не здійснює правосуддя.

Раніше Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення на посади шістьох суддів.

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