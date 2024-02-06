Обрано голову Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області

Суд очолила Жанна Озерянська.

Фото: Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що відповідно до рішення зборів суддів №1 від 1 лютого 2024 року головою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області строком на 3 роки обрано Жанну Озерянську.

Раніше ми писали, що обрано голову Тячівського райсуду Закарпатської області.

Також обрали голову Городоцького райсуду Хмельницької області.

А ще обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.