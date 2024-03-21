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Закупка препаратов по механизму договоров управляемого доступа на постоянной основе: Рада сделала первый шаг

13:16, 21 марта 2024
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» по договорам управляемого доступа.
Закупка препаратов по механизму договоров управляемого доступа на постоянной основе: Рада сделала первый шаг
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21 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №9428, позволяющий на постоянной основе проводить закупки инновационных препаратов по механизму договоров управляемого доступа. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Договоры управляемого доступа – механизм закупки инновационных лекарств по результатам прямых и конфиденциальных переговоров с производителем. Такие переговоры проходят после оценки медицинских технологий, вывод которой содержит показатели клинической и экономической эффективности закупки.

«Простыми словами – по какой цене государству целесообразно покупать этот препарат. Если производитель соглашается, то стоимость закупки получается значительно ниже рыночной. Международный опыт показывает, что ДУД – самый эффективный закупочный инструмент для закупки инновационных лекарств», – отметил он.

Михаил Радуцкий добавил, что в настоящее время заключены договоры на закупку 11 препаратов на сумму 670 млн. грн. Это инструмент доказал свою эффективность, поэтому парламент вносит механизм ДУД в законодательство, и как только документ будет принят в целом, закупочные организации могут использовать его на постоянной основе.

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