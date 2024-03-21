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  1. В Украине

Обмен поврежденных банкнот: Нацбанк предлагает изменить правила по поводу гривны

16:10, 21 марта 2024
В частности, предполагается упрощение порядка обмена банкнот, потерявших платежные признаки в результате пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения.
Обмен поврежденных банкнот: Нацбанк предлагает изменить правила по поводу гривны
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Национальный банк Украины предложил для обсуждения общественности изменения к Правилам определения платежных признаков и обмену банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что это связано с необходимостью приведения отдельных требований Правил в соответствие с нормами закона «О Национальном банке Украины», вступившими в силу 1 января 2024 года.

В частности, в этой связи предусматривается:

  • уточнить определение отдельных терминов и ввести новые;
  • упростить порядок обмена Национальным банком гражданам банкнот, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;
  • уточнить требования к действиям с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, – Национальный банк должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, из решения или определения суда;
  • усовершенствовать нормы по проведению Национальным банком обучающих мероприятий по определению подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличных денег, других юридических лиц.

Такие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины».

Прилагается, что замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 29 марта 2024 включительно.

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