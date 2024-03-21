Обмін пошкоджених банкнот: Нацбанк пропонує змінити правила щодо гривні

Зокрема, передбачається, спрощення порядку обміну банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження.

Національний банк України запропонував для обговорення громадськості зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм закону «Про Національний банк України», що набрали чинності з 1 січня 2024 року.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

уточнити визначення окремих термінів та ввести нові;

спростити порядок обміну Національним банком громадянам банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, – Національний банк має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду;

удосконалити норми щодо проведення Національним банком навчальних заходів з питань визначення справжності та платіжності грошових знаків національної валюти для працівників банків, небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, інкасаторських компаній, компаній з оброблення готівки, інших юридичних осіб.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України».

Додається, що зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 29 березня 2024 року включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.