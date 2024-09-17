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В Україні проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть їх у спецреєстр

16:08, 17 вересня 2024
В Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС.
В Україні проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть їх у спецреєстр
Фото: tykyiv.com
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила законопроект 11345, згідно з яким військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення.

За словами голови Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, в Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС. Йдеться про створення так званих центрів безпеки, де буде розміщено одразу кілька екстрених служб – пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейська станція. Крім цього, кожне укриття потрібно буде зареєструвати і проводити для нього технічну інвентаризацію, що допоможе знати точну кількість і стан таких споруд.

Вона зазначила, що законопроект 11345 також передбачає й інші важливі пункти, які удосконалять чинну систему цивільного заходу на випадки надзвичайних ситуацій – пожеж, повеней, техногенних аварії тощо.

По-перше, вводяться нові правила обліку захисних споруд. Йдеться насамперед про бомбосховища, укриття тощо. Відтепер кожне укриття має бути зареєстроване і проходити технічну інвентаризацію.

«Це допоможе знати точну кількість і стан таких споруд. Крім того, проєкт передбачає, що при новому будівництві зокрема багатоквартирних будинків потрібно буде обов’язково будувати укриття. Також передбачено створення електронного реєстру, до якого мають бути внесені пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони», – розповіла Шуляк.

По-друге,  вводиться термін «центр безпеки» – спеціалізований об’єкт інфраструктури, в якому обладнуються спеціальні приміщення для декількох екстрених служб, які забезпечують безпеку життєдіяльності населення. Йдеться про пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейської станції тощо.

По-третє, ОСББ зобов’яжуть обстежувати наявні приміщення підземного простору та облаштовувати там споруди цивільного захисту і утримувати їх – у випадку, якщо таке рішення ухвалять на загальних зборах. Тобто, вирішуватимуть мешканці будинку, пояснила Шуляк.

Вона також додала, що раніше кожне підприємство самостійно вирішувало, чи потрібне йому аварійно-рятувальне обслуговування. Тепер акцент робиться на конкретних об’єктах, де ризик аварій чи катастроф особливо високий.

Крім цього, зазначила нардепка, прийнятий за основу законопроект 11345 означає інтеграцію в механізм цивільного захисту Європейського Союзу і має на меті приведення системи цивільного захисту населення у відповідність до норм ЄС.

«У липні 2022 року парламент ухвалив законопроєкт №7398, який передбачає облаштування системи цивільного захисту. Ми адекватно оцінюємо, що за два місяці бомбосховища ми не побудуємо, але за цей час можна спроектувати будівництво нових таких укриттів, виявити споруди, які можна використовувати для укриттів і налагодити цю систему таким чином, щоб вона була дієвою. А прийнятий сьогодні законопроєкт №11345 має удосконалити законодавство, що діє у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період», – додала Олена Шуляк.

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