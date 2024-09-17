На Хмельниччині чоловік не дочекався призову на військову службу і пішов красти

Чоловік вкрав у бізнесмена більше 140 тисяч.

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На Хмельниччині прокурори в апеляції відстояли покарання для крадія. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У березні цього року судом визнано винним 46-річного мешканця смт Ярмолинці у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло, вчиненій повторно в умовах воєнного стану.

Раніше 6 разів судимий чоловік вже через місяць після звільнення з місць позбавлення волі вчинив новий злочин.

Очікуючи, зі слів останнього, призову на військову службу, не дочекався такого та вирішив «підзаробити» в незаконний спосіб.

Він проник до будинку свого знайомого підприємця та викрав понад 140 тисяч гривень.

Суд першої інстанції засудив його до 6 років позбавлення волі.

Не погодившись з суворістю призначеного йому покарання, засуджений оскаржив рішення в апеляційному порядку.

Однак, суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Вирок місцевого суду набрав законної сили.

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