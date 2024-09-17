ФОП сплачує єдиний внесок готівкою, хоча має банківський рахунок — чи буде відповідальність

Нормами чинного законодавства не передбачено застосування відповідальності до ФОП, які за наявності банківського рахунку або єдиного рахунку сплачують ЄСВ готівкою через банки чи відділення зв’язку.

Головне управління ДПС в Одеській області розповіло, чи застосовується відповідальність до ФОП, які за наявності банківського рахунку сплачують єдиний внесок готівкою через банки.

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.

Платники, зазначені в абзацах третьому (фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів) та четвертому (особи, які провадять незалежну професійну діяльність) пункту 1 частини першої статті 4 Закону № 2464, які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.

При цьому, нормами чинного законодавства не передбачено застосування відповідальності до фізичних осіб-підприємців, які за наявності банківського рахунку або єдиного рахунку сплачують єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

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