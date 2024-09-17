ФЛП платит единый взнос наличными, хотя имеет банковский счет — будет ли ответственность

Нормами действующего законодательства не предусмотрено применение ответственности в ФЛП, которые при наличии банковского счета или единого счета платят ЕСВ наличными через банки или отделения связи.

Главное управление ГНС в Одесской области рассказало, применяется ли ответственность к ФЛП, которые при наличии банковского счета уплачивают единый взнос наличными через банки.

Согласно части седьмой статьи 9 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета , открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет.

Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) пункта 1 части первой статьи 4 Закона № 2464, не имеющих счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских поставщиков платежных услуг или отделения связи.

При этом нормами действующего законодательства не предусмотрено применение ответственности к физическим лицам-предпринимателям, которые при наличии банковского счета или единого счета уплачивают единый взнос путем наличных расчетов через банки или отделения связи.

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