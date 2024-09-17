Практика судов
  1. В Украине

ФЛП платит единый взнос наличными, хотя имеет банковский счет — будет ли ответственность

22:55, 17 сентября 2024
Нормами действующего законодательства не предусмотрено применение ответственности в ФЛП, которые при наличии банковского счета или единого счета платят ЕСВ наличными через банки или отделения связи.
ФЛП платит единый взнос наличными, хотя имеет банковский счет — будет ли ответственность
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области рассказало, применяется ли ответственность к ФЛП, которые при наличии банковского счета уплачивают единый взнос наличными через банки.

Согласно части седьмой статьи 9 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета , открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет.

Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) пункта 1 части первой статьи 4 Закона № 2464, не имеющих счета, открытого в банке, у небанковского поставщика платежных услуг или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских поставщиков платежных услуг или отделения связи.

При этом нормами действующего законодательства не предусмотрено применение ответственности к физическим лицам-предпринимателям, которые при наличии банковского счета или единого счета уплачивают единый взнос путем наличных расчетов через банки или отделения связи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены Высшего совета правосудия хотят работать и по истечении срока своих полномочий – до момента пока не изберут новых членов ВСП

В ВСП говорят о необходимости обеспечения институциональной непрерывности работы Высшего совета правосудия.

Полномочия прокурора высшего уровня на отмену постановления о закрытии производства и расчет срока досудебного расследования – позиция ОП КУС ВС

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, до момента отмены такого постановления прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования.

Верховная Рада приняла закон об избрании нового руководства таможни с участием международных экспертов

Верховная Рада приняла в целом закон о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

Минобороны выдаст приказ о запрете мобилизации до 25 лет, пока не принят соответствующий закон – депутаты

Пока Верховная Рада не приняла закон, Минобороны издаст приказ о невозможности мобилизации лиц 18-25 лет, имеющих статус ограниченно годных.

Парламент принял в первом чтении законопроект, разрешающий служить в ГУР иностранцам

Верховная Рада приняла за основу законопроект, по которому на службу в разведку смогут принимать иностранцев.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді