В Хмельницкой области мужчина не дождался призыва на военную службу и пошел воровать

Мужчина украл у бизнесмена более 140 тысяч.

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В Хмельницкой области прокуроры в апелляции отстояли наказание для вора. Об этом сообщает областная прокуратура.

В марте этого года судом признан виновным 46-летний житель пгт Ярмолинцы в краже, соединенной с проникновением в жилье, совершенном повторно в условиях военного положения.

Ранее 6 раз судимый мужчина уже через месяц после освобождения из мест лишения свободы совершил новое преступление.

Ожидая, по словам последнего, призыва на военную службу, не дождался такого и решил «подработать» незаконным способом.

Он проник в дом своего знакомого предпринимателя и похитил более 140 тысяч гривен.

Суд первой инстанции приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Не согласившись со строгостью назначенного ему наказания, осужденный обжаловал решение в апелляционном порядке.

Однако суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Приговор местного суда вступил в законную силу.

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