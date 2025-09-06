Штраф до 51000 грн за самовільне проникнення на військові об’єкти, — Кабмін зареєстрував у Раді законопроект

Метою законопроекту є запобігання випадковому чи навмисному проникненню сторонніх на військові об’єкти.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект 14019, який передбачає встановлення адміністративної відповідальності за незаконне проникнення на військові об’єкти. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на встановлення адміністративної відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти.

Проектом закону пропонується:

доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 186-9, в якій передбачити встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти, за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно та за вчинення таких дій в умовах особливого періоду;

встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти шляхом встановлення штрафів за такі правопорушення від 8 500 до 51 000 грн (від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення;

(від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення; наділити органи Національної поліції України повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

