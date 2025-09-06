Практика судов
Штраф до 51000 грн за самопроизвольное проникновение на военные объекты, — Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект

10:01, 6 сентября 2025
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14019, который предусматривает установление административной ответственности за незаконное проникновение на военные объекты. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на установление административной ответственности за самовольное проникновение на военные объекты.

Проектом закона предлагается:

  • дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-9, в которой предусмотреть установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно и за совершение таких действий в условиях особого периода;
  • установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты путём установления штрафов за такие правонарушения от 8 500 до 51 000 грн (от 500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан) с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения;
  • наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях согласно статье 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях;
  • наделить судей районных, районных в городе, городских или межрайонных судов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях согласно статье 221 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

