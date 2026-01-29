В Україні можуть скасувати візи для волонтерів та гуманітарних працівників

Комітет Ради рекомендував прийняти документ у другому читанні, який має полегшити роботу гуманітарних працівників в Україні під час воєнного стану.

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин повторно розглянув законопроект №13071 щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які працюють як гуманітарні працівники або волонтери під час дії воєнного стану.

За результатами засідання Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому, доопрацьований з урахуванням поправок та пропозицій законодавців, а також актуалізованих положень законодавства, важливих для його практичної реалізації.

За даними прес-служби Апарату Верховної Ради України, прийняття цього законопроекту спростить процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, що працюють у гуманітарному секторі або здійснюють волонтерську діяльність в Україні, забезпечуючи ефективну підтримку населення у складних умовах збройної агресії.

Крім того, Комітет ухвалив низку рішень щодо інших законопроектів:

звернутися до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією врахувати зауваження щодо законопроекту № 14383 про права осіб, позбавлених свободи внаслідок агресії РФ, та їхніх близьких родичів;

рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроект № 14338 щодо збереження соціальних гарантій для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у випадку формальних змін їхнього статусу;

затвердити Звіт про підсумки роботи Комітету за період чотирнадцятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

