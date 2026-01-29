В Украине могут отменить визы для волонтеров и гуманитарных работников

Комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении документ, который должен облегчить работу гуманитарных работников в Украине во время военного положения.

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений повторно рассмотрел законопроект №13071 об отмене визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, работающих в качестве гуманитарных работников или волонтеров во время действия военного положения.

По результатам заседания Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом, доработанный с учетом поправок и предложений законодателей, а также актуализированных положений законодательства, важных для его практической реализации.

По данным пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины, принятие этого законопроекта упростит процедуру получения вида на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, работающих в гуманитарном секторе или осуществляющих волонтерскую деятельность в Украине, обеспечивая эффективную поддержку населения в сложных условиях вооруженной агрессии.

Кроме того, Комитет принял ряд решений по другим законопроектам:

обратиться в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с предложением учесть замечания по законопроекту № 14383 о правах лиц, лишенных свободы в результате агрессии РФ, и их близких родственников;

рекомендовать Верховной Раде отклонить законопроект № 14338 о сохранении социальных гарантий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в случае формальных изменений их статуса;

утвердить Отчет об итогах работы Комитета за период четырнадцатой сессии Верховной Рады девятого созыва.

