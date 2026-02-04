Дерадянізація законодавства про працю — Раді рекомендували прийняти за основу законопроєкт
У середу, 4 лютого, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту провів чергове засідання у режимі відеоконференції під час якого обговорили положення проекту Трудового кодексу України (законопроєкт № 14386).
Члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити зазначений законопроект до порядку денного сесії та прийняти його за основу.
Метою законопроекту є дерадянізація законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.
Головними принципами розробки проекту акта стали:
- збалансування інтересів сторін трудових відносин;
- захист та відновлення порушених прав суб’єктів трудових відносин;
- стабільність трудових відносин;
- розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
- спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;
- забезпечення права кожного працівника на належні, безпечні і здорові умови праці;
- гарантування права на захист працівників від необґрунтованого звільнення;
- дотримання конвенцій МОП та директив Європейського Союзу;
- забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності;
- створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
- забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.
