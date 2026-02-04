Дерадянізація законодавства про працю — Раді рекомендували прийняти за основу законопроєкт

Законопроект передбачає дерадянізацію законодавства про працю, а також унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці.

У середу, 4 лютого, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту провів чергове засідання у режимі відеоконференції під час якого обговорили положення проекту Трудового кодексу України (законопроєкт № 14386).

Члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити зазначений законопроект до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Метою законопроекту є дерадянізація законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

Головними принципами розробки проекту акта стали:

збалансування інтересів сторін трудових відносин;

захист та відновлення порушених прав суб’єктів трудових відносин;

стабільність трудових відносин;

розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;

спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;

забезпечення права кожного працівника на належні, безпечні і здорові умови праці;

гарантування права на захист працівників від необґрунтованого звільнення;

дотримання конвенцій МОП та директив Європейського Союзу;

забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності;

створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.

