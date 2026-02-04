  1. Законодавство
  2. / В Україні

Дерадянізація законодавства про працю — Раді рекомендували прийняти за основу законопроєкт

21:26, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект передбачає дерадянізацію законодавства про працю, а також унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці.
Дерадянізація законодавства про працю — Раді рекомендували прийняти за основу законопроєкт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 4 лютого, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту провів чергове засідання у режимі відеоконференції під час якого обговорили положення проекту Трудового кодексу України (законопроєкт № 14386).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити зазначений законопроект до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Метою законопроекту є дерадянізація законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

Головними принципами розробки проекту акта стали:

  • збалансування інтересів сторін трудових відносин;
  • захист та відновлення порушених прав суб’єктів трудових відносин;
  • стабільність трудових відносин;
  • розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин;
  • спрощення процедур укладання та розірвання трудових відносин;
  • забезпечення права кожного працівника на належні, безпечні і здорові умови праці;
  • гарантування права на захист працівників від необґрунтованого звільнення;
  • дотримання конвенцій МОП та директив Європейського Союзу;
  • забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати чоловіків та жінок за працю рівної цінності;
  • створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]