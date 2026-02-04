Десоветизация трудового законодательства — Раде рекомендовали принять за основу законопроект
В среду, 4 февраля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты провел очередное заседание в режиме видеоконференции, во время которого обсудили положения проекта Трудового кодекса Украины (законопроект № 14386).
Члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде включить указанный законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу.
Целью законопроекта является десоветизация трудового законодательства, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.
Основными принципами разработки проекта акта стали:
сбалансирование интересов сторон трудовых отношений;
защита и восстановление нарушенных прав субъектов трудовых отношений;
стабильность трудовых отношений;
разграничение коллективно-договорных и индивидуальных отношений;
упрощение процедур заключения и расторжения трудовых отношений;
обеспечение права каждого работника на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда;
гарантирование права на защиту работников от необоснованного увольнения;
соблюдение конвенций МОТ и директив Европейского Союза;
обеспечение недискриминации работников и реализация принципа равной оплаты труда мужчин и женщин за труд равной ценности;
создание работникам равных возможностей для профессионального роста, подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
обеспечение защиты материнства, детей и молодежи.
