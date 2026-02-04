  1. Законодательство
  2. / В Украине

Десоветизация трудового законодательства — Раде рекомендовали принять за основу законопроект

21:26, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект предусматривает десоветизацию трудового законодательства, а также урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства и обеспечения достойного труда.
Десоветизация трудового законодательства — Раде рекомендовали принять за основу законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 4 февраля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты провел очередное заседание в режиме видеоконференции, во время которого обсудили положения проекта Трудового кодекса Украины (законопроект № 14386).

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде включить указанный законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу.

Целью законопроекта является десоветизация трудового законодательства, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.

Основными принципами разработки проекта акта стали:

сбалансирование интересов сторон трудовых отношений;

защита и восстановление нарушенных прав субъектов трудовых отношений;

стабильность трудовых отношений;

разграничение коллективно-договорных и индивидуальных отношений;

упрощение процедур заключения и расторжения трудовых отношений;

обеспечение права каждого работника на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда;

гарантирование права на защиту работников от необоснованного увольнения;

соблюдение конвенций МОТ и директив Европейского Союза;

обеспечение недискриминации работников и реализация принципа равной оплаты труда мужчин и женщин за труд равной ценности;

создание работникам равных возможностей для профессионального роста, подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

обеспечение защиты материнства, детей и молодежи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]