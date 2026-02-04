Десоветизация трудового законодательства — Раде рекомендовали принять за основу законопроект

Законопроект предусматривает десоветизацию трудового законодательства, а также урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства и обеспечения достойного труда.

В среду, 4 февраля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты провел очередное заседание в режиме видеоконференции, во время которого обсудили положения проекта Трудового кодекса Украины (законопроект № 14386).

Члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде включить указанный законопроект в повестку дня сессии и принять его за основу.

Целью законопроекта является десоветизация трудового законодательства, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.

Основными принципами разработки проекта акта стали:

сбалансирование интересов сторон трудовых отношений;

защита и восстановление нарушенных прав субъектов трудовых отношений;

стабильность трудовых отношений;

разграничение коллективно-договорных и индивидуальных отношений;

упрощение процедур заключения и расторжения трудовых отношений;

обеспечение права каждого работника на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда;

гарантирование права на защиту работников от необоснованного увольнения;

соблюдение конвенций МОТ и директив Европейского Союза;

обеспечение недискриминации работников и реализация принципа равной оплаты труда мужчин и женщин за труд равной ценности;

создание работникам равных возможностей для профессионального роста, подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

обеспечение защиты материнства, детей и молодежи.

