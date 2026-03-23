  1. Законодавство
  2. / В Україні

НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків

15:18, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фото: НКРЕКП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що розпочала практичну імплементацію Закону України № 4777-IX щодо розвитку відновлюваної енергетики та удосконалення функціонування енергетичних ринків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«У зв’язку з набранням чинності 11 березня 2026 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості» № 4777-IX (далі – Закон), 18 березня 2026 року НКРЕКП провела засідання Робочої групи щодо опрацювання нагальних питань розвитку сфери відновлюваних джерел енергії та 20 березня 2026 року – засідання Робочої групи щодо опрацювання нагальних питань сталого функціонування операторів систем розподілу», - заявили у НКРЕКП.

Засідання відбулися за участі представників Міністерства енергетики України, НЕК «Укренерго», операторів систем розподілу та ключових учасників ринку електричної енергії.

Зазначається, що основною метою зустрічей стало обговорення практичних аспектів реалізації положень нового Закону, а також визначення ключових напрямів підготовки змін до нормативно-правових актів Регулятора, необхідних для його належної імплементації.

У межах засідань Робочих груп учасники також обговорили першочергові кроки щодо нормативного забезпечення реалізації положень Закону. Було наголошено, що своєчасне прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів має ключове значення для практичного запуску передбачених Законом механізмів та забезпечення їх ефективного функціонування. Крім того, під час засідань Робочих груп проговорено орієнтовний графік проведення подальших засідань з метою забезпечення системної та послідовної роботи над підготовкою відповідних змін.

Регулятор підкреслив важливість оперативної та злагодженої роботи з органами державної влади та учасниками ринку з метою формування чітких і прозорих регуляторних норм. Такий підхід дозволить забезпечити послідовну імплементацію законодавчих новацій, створити передбачувані умови для учасників ринку, сприятиме подальшому розвитку відновлюваної енергетики, зміцненню енергетичної стійкості держави та інтеграції українського енергетичного сектору до європейської енергетичної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НКРЕКП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]