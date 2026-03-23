НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків

Фото: НКРЕКП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що розпочала практичну імплементацію Закону України № 4777-IX щодо розвитку відновлюваної енергетики та удосконалення функціонування енергетичних ринків.

«У зв’язку з набранням чинності 11 березня 2026 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості» № 4777-IX (далі – Закон), 18 березня 2026 року НКРЕКП провела засідання Робочої групи щодо опрацювання нагальних питань розвитку сфери відновлюваних джерел енергії та 20 березня 2026 року – засідання Робочої групи щодо опрацювання нагальних питань сталого функціонування операторів систем розподілу», - заявили у НКРЕКП.

Засідання відбулися за участі представників Міністерства енергетики України, НЕК «Укренерго», операторів систем розподілу та ключових учасників ринку електричної енергії.

Зазначається, що основною метою зустрічей стало обговорення практичних аспектів реалізації положень нового Закону, а також визначення ключових напрямів підготовки змін до нормативно-правових актів Регулятора, необхідних для його належної імплементації.

У межах засідань Робочих груп учасники також обговорили першочергові кроки щодо нормативного забезпечення реалізації положень Закону. Було наголошено, що своєчасне прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів має ключове значення для практичного запуску передбачених Законом механізмів та забезпечення їх ефективного функціонування. Крім того, під час засідань Робочих груп проговорено орієнтовний графік проведення подальших засідань з метою забезпечення системної та послідовної роботи над підготовкою відповідних змін.

Регулятор підкреслив важливість оперативної та злагодженої роботи з органами державної влади та учасниками ринку з метою формування чітких і прозорих регуляторних норм. Такий підхід дозволить забезпечити послідовну імплементацію законодавчих новацій, створити передбачувані умови для учасників ринку, сприятиме подальшому розвитку відновлюваної енергетики, зміцненню енергетичної стійкості держави та інтеграції українського енергетичного сектору до європейської енергетичної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.