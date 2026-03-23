НКРЭКУ начала имплементацию закона об усовершенствовании функционирования энергетических рынков

Участники рабочих групп также обсудили первоочередные шаги по нормативному обеспечению реализации положений закона.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила о начале практической имплементации Закона Украины № 4777-IX о развитии возобновляемой энергетики и усовершенствовании функционирования энергетических рынков.

«В связи со вступлением в силу 11 марта 2026 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования энергетических рынков, конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и усиления энергетической устойчивости» № 4777-IX (далее — Закон), 18 марта 2026 года НКРЭКУ провела заседание Рабочей группы по обработке актуальных вопросов развития сферы возобновляемых источников энергии и 20 марта 2026 года — заседание Рабочей группы по обработке актуальных вопросов устойчивого функционирования операторов систем распределения», — заявили в НКРЭКУ.

Заседания прошли с участием представителей Министерства энергетики Украины, НЭК «Укрэнерго», операторов систем распределения и ключевых участников рынка электрической энергии.

Отмечается, что основной целью встреч стало обсуждение практических аспектов реализации положений нового Закона, а также определение ключевых направлений подготовки изменений в нормативно-правовые акты Регулятора, необходимых для его надлежащей имплементации.

В рамках заседаний рабочих групп участники также обсудили первоочередные шаги по нормативному обеспечению реализации положений Закона. Было подчеркнуто, что своевременное принятие соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов имеет ключевое значение для практического запуска предусмотренных Законом механизмов и обеспечения их эффективного функционирования. Кроме того, во время заседаний рабочих групп был обсужден ориентировочный график проведения дальнейших заседаний с целью обеспечения системной и последовательной работы над подготовкой соответствующих изменений.

Регулятор подчеркнул важность оперативной и слаженной работы с органами государственной власти и участниками рынка с целью формирования четких и прозрачных регуляторных норм. Такой подход позволит обеспечить последовательную имплементацию законодательных новаций, создать предсказуемые условия для участников рынка, будет способствовать дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, укреплению энергетической устойчивости государства и интеграции украинского энергетического сектора в европейскую энергетическую систему.

