Продавців через платформи не будуть змушувати розкривати банківську таємницю

12:16, 6 квітня 2026
У парламенті готують оновлений законопроєкт про оподаткування платформ.
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав «доопрацьовану» версію законопроєкту № 15111 щодо оподаткування доходів із цифрових платформ.

Як повідомляється, під час підготовки документа до розгляду врахували більшість положень альтернативного законопроєкту №15111-1. Оновлена редакція передбачає низку суттєвих змін для користувачів платформ і продавців.

За словами депутатів, зокрема, пропонується:

  • дозволити самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і фізичним особам;
  • скасувати обов’язок відкривати спеціальні рахунки для роботи через платформи;
  • відмовитися від вимоги розкривати банківську таємницю щодо доходів продавців;
  • не зобов’язувати подавати податкову декларацію у разі перевищення ліміту — замість цього передбачено механізм податкового повідомлення-рішення від Державної податкової служби.

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт одразу за основу та в цілому. Під час голосування 20 членів комітету підтримали документ.

Як вказав нардеп Ярослав Железняк, запуск нових правил може відбуьтся не раніше 1 січня 2027 року і лише після підписання міжнародної угоди про обмін податковою інформацією. Фактично оподаткування доходів із платформ може розпочатися з 2028 року — після подання звітності за 2027 рік.

Верховна Рада України законопроект бізнес податки банківська таємниця

