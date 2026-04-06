Продавців через платформи не будуть змушувати розкривати банківську таємницю

У парламенті готують оновлений законопроєкт про оподаткування платформ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав «доопрацьовану» версію законопроєкту № 15111 щодо оподаткування доходів із цифрових платформ.

Як повідомляється, під час підготовки документа до розгляду врахували більшість положень альтернативного законопроєкту №15111-1. Оновлена редакція передбачає низку суттєвих змін для користувачів платформ і продавців.

За словами депутатів, зокрема, пропонується:

дозволити самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і фізичним особам;

скасувати обов’язок відкривати спеціальні рахунки для роботи через платформи;

відмовитися від вимоги розкривати банківську таємницю щодо доходів продавців;

не зобов’язувати подавати податкову декларацію у разі перевищення ліміту — замість цього передбачено механізм податкового повідомлення-рішення від Державної податкової служби.

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт одразу за основу та в цілому. Під час голосування 20 членів комітету підтримали документ.

Як вказав нардеп Ярослав Железняк, запуск нових правил може відбуьтся не раніше 1 січня 2027 року і лише після підписання міжнародної угоди про обмін податковою інформацією. Фактично оподаткування доходів із платформ може розпочатися з 2028 року — після подання звітності за 2027 рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.