Продавцов через платформы не будут заставлять раскрывать банковскую тайну

12:16, 6 апреля 2026
В парламенте готовят обновленный законопроект о налогообложении платформ.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал «доработанную» версию законопроекта №15111 о налогообложении доходов с цифровых платформ.

Как сообщается, при подготовке документа к рассмотрению учли большинство положений альтернативного законопроекта №15111-1. Обновленная редакция предусматривает ряд существенных изменений для пользователей платформ и продавцов.

По словам депутатов, в частности, предлагается:

  • разрешить самозанятым лицам облагать доходы от платформ на общих основаниях, как и физическим лицам;
  • отменить обязанность открывать специальные счета для работы через платформы;
  • отказаться от требования раскрывать банковскую тайну относительно доходов продавцов;
  • не обязывать подавать налоговую декларацию в случае превышения лимита — вместо этого предусмотрен механизм налогового уведомления-решения от Государственной налоговой службы.

Комитет рекомендовал принять законопроект сразу за основу и в целом. Во время голосования 20 членов комитета поддержали документ.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, запуск новых правил может состояться не ранее 1 января 2027 года и только после подписания международного соглашения об обмене налоговой информацией. Фактически налогообложение доходов с платформ может начаться с 2028 года — после подачи отчетности за 2027 год.

