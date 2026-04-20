Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі Швейцарією щодо допомоги у відновленні України
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4827-ІХ про ратифікацію Угоду зі Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення — законопроєкт 0348.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», документ передбачає залучення безповоротної фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів відбудови.
Очікується, що кошти та експертна підтримка будуть спрямовані на ключові сфери, зокрема:
- енергетику;
- транспортну інфраструктуру;
- будівництво;
- водопостачання;
- цивільний захист.
Мета ініціативи — виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Кабміном та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України, вчиненої у Римі, 10 липня 2025 року.
Положення Угоди передбачають надання Швейцарією безповоротної фінансової та технічної допомоги для закупівлі товарів і послуг швейцарських компаній на проєкти відбудови в Україні.
