Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі Швейцарією щодо допомоги у відновленні України

Закон дозволяє залучати безповоротну фінансову та технічну допомогу для реалізації проєктів в енергетиці, транспорті, будівництві, водопостачанні та інших пріоритетних сферах.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4827-ІХ про ратифікацію Угоду зі Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення — законопроєкт 0348.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», документ передбачає залучення безповоротної фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів відбудови.

Очікується, що кошти та експертна підтримка будуть спрямовані на ключові сфери, зокрема:

енергетику;

транспортну інфраструктуру;

будівництво;

водопостачання;

цивільний захист.

Мета ініціативи — виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Кабміном та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України, вчиненої у Римі, 10 липня 2025 року.

Положення Угоди передбачають надання Швейцарією безповоротної фінансової та технічної допомоги для закупівлі товарів і послуг швейцарських компаній на проєкти відбудови в Україні.

