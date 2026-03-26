Верховна Рада ратифікувала угоду зі Швейцарією про допомогу у відновленні України

Україна поглиблює співробітництво зі Швейцарією у питанні відновлення економіки.

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України. Йдеться про законопроєкт 0348. Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів.

Документ передбачає залучення безповоротної фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів відбудови.

Очікується, що кошти та експертна підтримка будуть спрямовані на ключові сфери, зокрема:

енергетику;

транспортну інфраструктуру;

будівництво;

водопостачання;

цивільний захист.

У парламенті зазначили, що мета ініціативи — виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Кабміном та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України, вчиненої у Римі, 10 липня 2025 року.

Положення Угоди передбачають надання Швейцарією безповоротної фінансової та технічної допомоги для закупівлі товарів і послуг швейцарських компаній на проєкти відбудови в Україні.

