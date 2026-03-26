Верховная Рада ратифицировала соглашение со Швейцарией о помощи в восстановлении Украины

Украина углубляет сотрудничество со Швейцарией в вопросе восстановления экономики.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом Министров и Федеральным Советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины. Речь идет о законопроекте 0348. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов.

Документ предусматривает привлечение безвозвратной финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления.

Ожидается, что средства и экспертная поддержка будут направлены на ключевые сферы, в частности:

энергетику;

транспортную инфраструктуру;

строительство;

водоснабжение;

гражданскую защиту.

В парламенте отметили, что цель инициативы — выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Кабмином и Федеральным Советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, заключенного в Риме, 10 июля 2025 года.

Положения Соглашения предусматривают предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг швейцарских компаний для проектов восстановления в Украине.

