Зеленский подписал закон о ратификации соглашения со Швейцарией о помощи в восстановлении Украины

Закон позволяет привлекать безвозвратную финансовую и техническую помощь для реализации проектов в энергетике, транспорте, строительстве, водоснабжении и других приоритетных сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4827-ІХ о ратификации Соглашения со Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления — законопроект № 0348.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», документ предусматривает привлечение безвозвратной финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления.

Ожидается, что средства и экспертная поддержка будут направлены на ключевые сферы, в частности:

энергетику;

транспортную инфраструктуру;

строительство;

водоснабжение;

гражданскую защиту.

Цель инициативы — выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Кабмином и Федеральным Советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, заключенного в Риме, 10 июля 2025 года.

Положения Соглашения предусматривают предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг швейцарских компаний для проектов восстановления в Украине.

