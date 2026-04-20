Зеленский подписал закон о ратификации соглашения со Швейцарией о помощи в восстановлении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4827-ІХ о ратификации Соглашения со Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления — законопроект № 0348.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», документ предусматривает привлечение безвозвратной финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления.
Ожидается, что средства и экспертная поддержка будут направлены на ключевые сферы, в частности:
- энергетику;
- транспортную инфраструктуру;
- строительство;
- водоснабжение;
- гражданскую защиту.
Цель инициативы — выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Кабмином и Федеральным Советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, заключенного в Риме, 10 июля 2025 года.
Положения Соглашения предусматривают предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг швейцарских компаний для проектов восстановления в Украине.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.