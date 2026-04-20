Зеленский подписал закон о ратификации соглашения со Швейцарией о помощи в восстановлении Украины

17:09, 20 апреля 2026
Закон позволяет привлекать безвозвратную финансовую и техническую помощь для реализации проектов в энергетике, транспорте, строительстве, водоснабжении и других приоритетных сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4827-ІХ о ратификации Соглашения со Швейцарией о сотрудничестве в процессе восстановления — законопроект № 0348.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», документ предусматривает привлечение безвозвратной финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления.

Ожидается, что средства и экспертная поддержка будут направлены на ключевые сферы, в частности:

  • энергетику;
  • транспортную инфраструктуру;
  • строительство;
  • водоснабжение;
  • гражданскую защиту.

Цель инициативы — выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Кабмином и Федеральным Советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины, заключенного в Риме, 10 июля 2025 года.

Положения Соглашения предусматривают предоставление Швейцарией безвозвратной финансовой и технической помощи для закупки товаров и услуг швейцарских компаний для проектов восстановления в Украине.

