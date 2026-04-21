Законопроєкт про «спецсуддів» під ударом вдруге: адвокати заявили про системні суперечності

У НААУ розкритикували законопроєкт про спеціалізацію суддів у військових справах.

Національна асоціація адвокатів України виступила проти законопроєкту № 15084, який передбачає запровадження виключної спеціалізації суддів для розгляду окремих категорій кримінальних правопорушень. У НААУ вважають, що така ініціатива не відповідає конституційним засадам правосуддя.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15084, який передбачає, що справи про військові кримінальні правопорушення та злочини проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку розглядатимуть лише судді, які уповноважені на такі провадження. Додамо, що раніше депутати вже намагалася внести зміни до КПК України щодо спеціалізації суддів для розгляду військових злочинів, проте законопроєкт № 10302 від 29.11.2023 не був підтриманий.

Наразі йдеться про проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу, яким пропонується, щоб справи щодо військових кримінальних правопорушень, а також злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку розглядали лише судді відповідної спеціалізації. У разі колегіального розгляду головуючим також має бути такий суддя. Відповідне доповнення вноситься до ст. 31 КПК, яка регламентує склад суду.

Автори ініціативи обґрунтовують необхідність змін значним навантаженням на судову систему через воєнні провадження. Зокрема, йдеться про понад 220 тисяч зареєстрованих справ щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також потребу у спеціальній підготовці суддів і підвищенні довіри до них з боку військовослужбовців.

Втім у НААУ наголошують, що навіть в умовах війни законодавчі зміни мають відповідати принципу верховенства права. Адвокати звертають увагу, що Конституція України передбачає побудову судоустрою за принципами територіальності та спеціалізації, які вже врегульовані Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, у НААУ не погоджуються з аргументом про необхідність підвищення «довіри» до суддів як підставу для створення окремої моделі. На їхню думку, питання неупередженості суду повинні вирішуватися через механізми відводу, передбачені ст. 75 і 80 КПК, а не через виділення окремої групи суддів для певних категорій проваджень.

Адвокати також звернули увагу, що запропонована спеціалізація охоплює не лише військові кримінальні правопорушення, а й усі злочини розділів XIX і XX Кримінального кодексу. При цьому окремі статті, наприклад ст. 436, 436-1 і 436-3 КК, не передбачають спеціального суб’єкта злочину – військовослужбовця.

З огляду на це у НААУ дійшли висновку, що законопроєкт має системні суперечності з конституційними засадами та не може бути прийнятий. Відповідну позицію асоціація направила до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який є головним в опрацюванні документа.

