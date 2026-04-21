  1. Законодавство
  2. / В Україні

Законопроєкт про «спецсуддів» під ударом вдруге: адвокати заявили про системні суперечності

12:32, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НААУ розкритикували законопроєкт про спеціалізацію суддів у військових справах.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асоціація адвокатів України виступила проти законопроєкту № 15084, який передбачає запровадження виключної спеціалізації суддів для розгляду окремих категорій кримінальних правопорушень. У НААУ вважають, що така ініціатива не відповідає конституційним засадам правосуддя.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15084, який передбачає, що справи про військові кримінальні правопорушення та злочини проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку розглядатимуть лише судді, які уповноважені на такі провадження. Додамо, що раніше депутати вже намагалася внести зміни до КПК України щодо спеціалізації суддів для розгляду військових злочинів, проте законопроєкт № 10302 від 29.11.2023 не був підтриманий.

Наразі йдеться про проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу, яким пропонується, щоб справи щодо військових кримінальних правопорушень, а також злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку розглядали лише судді відповідної спеціалізації. У разі колегіального розгляду головуючим також має бути такий суддя. Відповідне доповнення вноситься до ст. 31 КПК, яка регламентує склад суду.

Автори ініціативи обґрунтовують необхідність змін значним навантаженням на судову систему через воєнні провадження. Зокрема, йдеться про понад 220 тисяч зареєстрованих справ щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також потребу у спеціальній підготовці суддів і підвищенні довіри до них з боку військовослужбовців.

Втім у НААУ наголошують, що навіть в умовах війни законодавчі зміни мають відповідати принципу верховенства права. Адвокати звертають увагу, що Конституція України передбачає побудову судоустрою за принципами територіальності та спеціалізації, які вже врегульовані Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, у НААУ не погоджуються з аргументом про необхідність підвищення «довіри» до суддів як підставу для створення окремої моделі. На їхню думку, питання неупередженості суду повинні вирішуватися через механізми відводу, передбачені ст. 75 і 80 КПК, а не через виділення окремої групи суддів для певних категорій проваджень.

Адвокати також звернули увагу, що запропонована спеціалізація охоплює не лише військові кримінальні правопорушення, а й усі злочини розділів XIX і XX Кримінального кодексу. При цьому окремі статті, наприклад ст. 436, 436-1 і 436-3 КК, не передбачають спеціального суб’єкта злочину – військовослужбовця.

З огляду на це у НААУ дійшли висновку, що законопроєкт має системні суперечності з конституційними засадами та не може бути прийнятий. Відповідну позицію асоціація направила до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який є головним в опрацюванні документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Верховна Рада України законопроект адвокат НААУ військові злочини військовослужбовці воєнний стан

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]