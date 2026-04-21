Законопроект о «спецсудьях» снова под ударом: адвокаты заявили о системных противоречиях

В НААУ раскритиковали законопроект о специализации судей по военным делам.

Национальная ассоциация адвокатов Украины выступила против законопроекта № 15084, который предусматривает введение исключительной специализации судей для рассмотрения отдельных категорий уголовных правонарушений. В НААУ считают, что такая инициатива не соответствует конституционным основам правосудия.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15084, который предусматривает, что дела о военных уголовных правонарушениях и преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка будут рассматриваться только судьями, уполномоченными на такие производства. Добавим, что ранее депутаты уже пытались внести изменения в УПК Украины относительно специализации судей для рассмотрения военных преступлений, однако законопроект № 10302 от 29.11.2023 не был поддержан.

В настоящее время речь идет о проекте изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которым предлагается, чтобы дела о военных уголовных правонарушениях, а также преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка рассматривались только судьями соответствующей специализации. В случае коллегиального рассмотрения председательствующим также должен быть такой судья. Соответствующее дополнение вносится в ст. 31 УПК, которая регламентирует состав суда.

Авторы инициативы обосновывают необходимость изменений значительной нагрузкой на судебную систему из-за военных производств. В частности, речь идет о более чем 220 тысячах зарегистрированных дел о преступлениях агрессии и военных преступлениях, а также о необходимости специальной подготовки судей и повышении доверия к ним со стороны военнослужащих.

В то же время в НААУ подчеркивают, что даже в условиях войны законодательные изменения должны соответствовать принципу верховенства права. Адвокаты обращают внимание, что Конституция Украины предусматривает построение судоустройства на принципах территориальности и специализации, которые уже урегулированы Законом «О судоустройстве и статусе судей».

Кроме того, в НААУ не соглашаются с аргументом о необходимости повышения «доверия» к судьям как основания для создания отдельной модели. По их мнению, вопросы беспристрастности суда должны решаться через механизмы отвода, предусмотренные ст. 75 и 80 УПК, а не путем выделения отдельной группы судей для определенных категорий производств.

Адвокаты также обратили внимание, что предлагаемая специализация охватывает не только военные уголовные правонарушения, но и все преступления разделов XIX и XX Уголовного кодекса. При этом отдельные статьи, например ст. 436, 436-1 и 436-3 УК, не предусматривают специального субъекта преступления — военнослужащего.

С учетом изложенного в НААУ пришли к выводу, что законопроект имеет системные противоречия с конституционными основами и не может быть принят. Соответствующая позиция ассоциации направлена в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который является главным в проработке документа.

