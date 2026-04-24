Вдосконалення виконання судових рішень через цифровізацію — що та коли змінює закон

18:04, 24 квітня 2026
Зміни до процесуальних кодексів набрали чинності 24 квітня.
Вдосконалення виконання судових рішень через цифровізацію — що та коли змінює закон
23 квітня 2026 року в газеті «Голос України» опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку виконання судових рішень, рішень інших органів та цифровізації окремих етапів виконавчого провадження» від 07.04.2025 № 4833-IX, який набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування – 23 жовтня 2026 року. Про це повідомив Східний апеляційний господарський суд.

Законом внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, Законів України «Про виконавче провадження», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про іпотеку», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про дорожній рух».

Водночас зміни до процесуальних кодексів набрали чинності 24 квітня 2026 року.

Зокрема, до Господарського процесуального кодексу України внесено зміни щодо:

▪️ форми і змісту заяви про видачу судового наказу (ст. 150);

▪️ позовної заяви (ст. 162);

▪️ документів, що додаються до позовної заяви (ст. 164).

Зміни передбачають необхідність зазначення реквізитів банківського рахунку або інформації про його відсутність.

Положення Закону України «Про виконавче провадження» набирають чинності поетапно.

Східний апеляційний господарський суд оприлюднив порівняльну таблицю, у якій узагальнено відповідні зміни до Господарського процесуального кодексу України та Закону України «Про виконавче провадження».

