Усовершенствование исполнения судебных решений через цифровизацию — что и когда меняет закон

18:04, 24 апреля 2026
Изменения в процессуальные кодексы вступили в силу 24 апреля.
23 апреля 2026 года в газете «Голос Украины» опубликован Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства» от 07.04.2025 № 4833-IX, который вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования — 23 октября 2026 года. Об этом сообщил Восточный апелляционный хозяйственный суд.

Законом внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс, Законы Украины «Об исполнительном производстве», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании», «О дорожном движении».

В то же время изменения в процессуальные кодексы вступили в силу 24 апреля 2026 года.

В частности, в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины внесены изменения относительно:

▪️ формы и содержания заявления о выдаче судебного приказа (ст. 150);

▪️ искового заявления (ст. 162);

▪️ документов, прилагаемых к исковому заявлению (ст. 164).

Изменения предусматривают необходимость указания реквизитов банковского счета или информации о его отсутствии.

Положения Закона Украины «Об исполнительном производстве» вступают в силу поэтапно.

Восточный апелляционный хозяйственный суд обнародовал сравнительную таблицу, в которой обобщены соответствующие изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «Об исполнительном производстве».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Ипотека и права детей: когда отсутствие разрешения опеки не спасает сделку от отмены

Судебная практика разрушает мифы о невозможности отчуждения жилья, где проживают дети: когда отсутствие согласия органа опеки не является основанием для недействительности сделки.

ПФУ сможет взыскать долг по ЕСВ фактически без срока давности

Отсутствие сроков давности по начислению и взысканию недоимки, штрафов и пени означает, что любая ошибка в отчетности может иметь финансовые последствия даже спустя годы.

Кабмин пересмотрел размер вознаграждений для государственных исполнителей: сколько они заработают

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции распределения исполнительного сбора между государственными исполнителями.

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

