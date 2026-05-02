  Законодавство
  2. / В Україні

Гранти для талановитих студентів: комітет Ради підготує законопроєкт до другого читання

11:30, 2 травня 2026
Законопроєкт передбачає впровадження трьох видів студентських грантів.
Фото: depositphotos
Найближчим часом на засідання профільного Комітету буде винесено законопроєкт № 10399, який передбачає впровадження трьох видів студентських грантів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Реформа дозволить зберегти традиційні бюджетні місця та водночас розширити фінансову підтримку вступників із високими результатами НМТ.

«Із ключового щодо законопроєкту.

- Ми одночасно зберігаємо бюджетні місця, але й підтримуємо сильних вступників через гранти.

- Буде три види грантів. Тобто ми розширюємо програму, створюючи гнучку систему підтримки.

- Для освітньої системи важливий вступник, його академічні результати та освітній вибір. Країна має запит на якісних фахівців конкретних спеціальностей. І це буде збалансовано.

Найближчим часом маємо фіналізувати ще кілька техніко-юридичних моментів і готуємося до винесення законопроєкту на Комітет і в зал на друге читання», - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» № 10399.

Документ передбачає зміну механізму формування державного замовлення, а також пропонує диверсифікувати бюджетне фінансування вищої освіти, зокрема шляхом запровадження державних грантів паралельно з державним замовленням. Крім того, вдосконалюється механізм пільгового кредитування, забезпечується право та обов’язок першого робочого місця для здобувачів вищої освіти за державним та регіональним замовленням. 

Пропонується новий підхід до бюджетного фінансування вищої освіти в частині планування і прогнозування потреб ринку праці. Застарілість чинної системи державного замовлення фахівців зрозуміла: її дизайн базується на припущенні, що держава прогнозує і планує потреби ринку праці за всіма спеціальностями на роки вперед. В сьогоднішніх умовах таке прогнозування можливе (і бажане), але не ефективне для всіх без виключення спеціальностей.

Верховна Рада України студенти

