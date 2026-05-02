Гранты для талантливых студентов: комитет Рады подготовит законопроект ко второму чтению

11:30, 2 мая 2026
Законопроект предусматривает внедрение трех видов студенческих грантов.
Фото: depositphotos
В ближайшее время на заседание профильного Комитета будет вынесен законопроект № 10399, который предусматривает внедрение трех видов студенческих грантов. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Реформа позволит сохранить традиционные бюджетные места и одновременно расширить финансовую поддержку абитуриентов с высокими результатами НМТ.

«Из ключевого по законопроекту.

Мы одновременно сохраняем бюджетные места, но и поддерживаем сильных абитуриентов через гранты.

Будет три вида грантов. То есть мы расширяем программу, создавая гибкую систему поддержки.

Для образовательной системы важен абитуриент, его академические результаты и образовательный выбор. Страна имеет запрос на качественных специалистов конкретных специальностей. И это будет сбалансировано.

В ближайшее время должны финализировать еще несколько технико-юридических момен

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям» №10399.

Документ предусматривает изменение механизма формирования государственного заказа, а также предлагает диверсифицировать бюджетное финансирование высшего образования, в частности путем внедрения государственных грантов параллельно с государственным заказом. Кроме того, совершенствуется механизм льготного кредитования, обеспечивается право и обязанность первого рабочего места для соискателей высшего образования по государственному и региональному заказу.

Предлагается новый подход к бюджетному финансированию высшего образования в части планирования и прогнозирования потребностей рынка труда. Устарелость действующей системы государственного заказа специалистов очевидна: ее дизайн базируется на предположении, что государство прогнозирует и планирует потребности рынка труда по всем специальностям на годы вперед. В сегодняшних условиях такое прогнозирование возможно (и желательно), однако не является эффективным для всех без исключения специальностей.

Лента новостей

