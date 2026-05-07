  1. Законодавство
  2. / В Україні

Працівникам ТЦК і членам ВЛК може загрожувати до 8 років ув’язнення за порушення правил мобілізації

19:49, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За порушення порядку мобілізації можуть запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Працівникам ТЦК і членам ВЛК може загрожувати до 8 років ув’язнення за порушення правил мобілізації
Джерело фото: vartonews.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності для посадових осіб ТЦК та членів ВЛК за порушення порядку призову та проведення військово-лікарської експертизи.

Раніше Верховна Рада 12 березня прийняла цей законопроєкт у першому читанні.

Документ передбачає до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає мобілізації, або до незаконного звільнення громадянина від призову.

Зокрема, під час воєнного стану для голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров’я, або до незаконного звільнення громадянина від призову чи звільнення з військової служби за станом здоров’я, пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Також передбачене додаткове покарання — позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки законопроєкт встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку призову громадян на військову службу, якщо це призвело до призову особи, яка не підлягала призову, або до незаконного звільнення від призову.

За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, посадовим особам ТЦК загрожуватиме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Відповідні зміни пропонується внести до Кримінального кодексу України, доповнивши його новими статтями 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби» та 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ТЦК мобілізація ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]