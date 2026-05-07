Працівникам ТЦК і членам ВЛК може загрожувати до 8 років ув’язнення за порушення правил мобілізації

За порушення порядку мобілізації можуть запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій.

Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності для посадових осіб ТЦК та членів ВЛК за порушення порядку призову та проведення військово-лікарської експертизи.

Раніше Верховна Рада 12 березня прийняла цей законопроєкт у першому читанні.

Документ передбачає до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає мобілізації, або до незаконного звільнення громадянина від призову.

Зокрема, під час воєнного стану для голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров’я, або до незаконного звільнення громадянина від призову чи звільнення з військової служби за станом здоров’я, пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Також передбачене додаткове покарання — позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Для посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки законопроєкт встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку призову громадян на військову службу, якщо це призвело до призову особи, яка не підлягала призову, або до незаконного звільнення від призову.

За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, посадовим особам ТЦК загрожуватиме позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Відповідні зміни пропонується внести до Кримінального кодексу України, доповнивши його новими статтями 337-1 «Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби» та 426-2 «Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу».

