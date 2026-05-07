Сотрудникам ТЦК и членам ВВК может грозить до 8 лет лишения свободы за нарушение правил мобилизации

За нарушение порядка мобилизации могут ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Источник фото: vartonews.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №12442 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и членов ВВК за нарушение порядка призыва и проведения военно-врачебной экспертизы.

Ранее Верховная Рада 12 марта приняла этот законопроект в первом чтении.

Документ предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва, которое привело к призыву гражданина, не подлежащего мобилизации, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

В частности, во время военного положения для председателей и членов ВВК за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности к военной службе по состоянию здоровья, которое привело к призыву гражданина, не подлежащего такому призыву по состоянию здоровья, или к незаконному освобождению гражданина от призыва либо увольнению с военной службы по состоянию здоровья, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Также предусмотрено дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки законопроект устанавливает уголовную ответственность за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, если это привело к призыву лица, не подлежавшего призыву, или к незаконному освобождению от призыва.

За такие действия, совершенные в условиях военного положения, должностным лицам ТЦК будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс Украины, дополнив его новыми статьями 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.