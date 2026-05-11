У Раді хочуть скасувати податок для посилок із кавою, чаєм та парфумами до 45 євро

У Комітеті РВУ з питань фінансів, податкової та митної політики переглянули правила звільнення від ПДВ для міжнародних посилок до 45 євро.

У Верховній Раді підготували доопрацьований законопроєкт №15112-д, який змінює правила оподаткування дистанційного продажу товарів, що ввозяться в Україну через міжнародні поштові та експрес-відправлення.

Документ розробили для узгодження українського законодавства з положеннями Директиви Ради (ЄС) 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість, Директиви Ради 2006/79/ЄС від 5 жовтня 2006 року про звільнення від податків на імпорт малих партій некомерційних товарів з третіх країн.

Як зазначають автори, після аналізу основного та альтернативних законопроєктів виникла необхідність уточнити низку положень, зокрема щодо дистанційного продажу товарів, роботи електронних платформ та порядку нарахування ПДВ.

Доопрацьований законопроєкт пропонує наступне.

Визначити терміни «дистанційний продаж товарів», «електронний інтерфейс», «підприємство електронного інтерфейсу», «посередник підприємства електронного інтерфейсу», «правила дистанційного продажу товарів».

Також передбачено встановити правила визначення курсу валют для нарахування та сплати ПДВ та запровадити особливості оподаткування ПДВ дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро, які фізичні особи купують через електронні платформи.

Водночас документом планують передбачити звільнення від ПДВ товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, якщо йдеться про некомерційні товари для особистого чи сімейного користування.

Окрім того, на відміну від основного законопроєкту у доопрацьованому не міститься положень щодо обмеження застосування звільнення від оподаткування міжнародних поштових та експрес відправлень до 45 євро якщо у таких відправленнях пересилаються парфуми, кава та чай.

Також законопроєкт передбачає звільнення від ПДВ операцій із дистанційного продажу енергетичного обладнання та товарів для потреб сил оборони України.

Порядок такого звільнення від оподаткування, у тому числі шляхом повернення сплаченого податку на додану вартість фізичній особі, яка придбала такі товари пропонується встановити Кабінетом Міністрів України.

Крім того, пропонується уточнити норму щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення та постачання безпілотників — із тексту хочуть виключити слова «без озброєння».

Документ також містить зміни до законодавства щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, що 6 травня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти пакет законопроєктів № 15112-Д та № 12360, які змінюють правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. В межах синхронізації з ЄС, Україна покладає обов’язок адміністрування ПДВ на закордонні маркетплейси та впроваджує автоматичний обмін інформацією про продажі.

