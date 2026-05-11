В Раде хотят отменить налог для посылок с кофе, чаем и парфюмерией до 45 евро

В Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрели правила освобождения от НДС для международных посылок до 45 евро.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде подготовили доработанный законопроект №15112-д, который изменяет правила налогообложения дистанционной продажи товаров, ввозимых в Украину через международные почтовые и экспресс-отправления.

Документ разработали для согласования украинского законодательства с положениями Директивы Совета (ЕС) 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года об общей системе налога на добавленную стоимость, Директивы Совета 2006/79/ЕС от 5 октября 2006 года об освобождении от налогов на импорт малых партий некоммерческих товаров из третьих стран.

Как отмечают авторы, после анализа основного и альтернативных законопроектов возникла необходимость уточнить ряд положений, в частности относительно дистанционной продажи товаров, работы электронных платформ и порядка начисления НДС.

Доработанный законопроект предлагает следующее.

Определить термины «дистанционная продажа товаров», «электронный интерфейс», «предприятие электронного интерфейса», «посредник предприятия электронного интерфейса», «правила дистанционной продажи товаров».

Также предусмотрено установить правила определения курса валют для начисления и уплаты НДС и внедрить особенности налогообложения НДС дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро, которые физические лица покупают через электронные платформы.

В то же время документом планируют предусмотреть освобождение от НДС товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, если речь идет о некоммерческих товарах для личного или семейного пользования.

Кроме того, в отличие от основного законопроекта, в доработанном не содержится положений относительно ограничения применения освобождения от налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений до 45 евро, если в таких отправлениях пересылаются парфюмерия, кофе и чай.

Также законопроект предусматривает освобождение от НДС операций по дистанционной продаже энергетического оборудования и товаров для нужд сил обороны Украины.

Порядок такого освобождения от налогообложения, в том числе путем возврата уплаченного налога на добавленную стоимость физическому лицу, которое приобрело такие товары, предлагается установить Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, предлагается уточнить норму относительно освобождения от налогообложения операций по ввозу и поставке беспилотников — из текста хотят исключить слова «без вооружения».

Документ также содержит изменения в законодательство относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, что 6 мая профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360, которые изменяют правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках синхронизации с ЕС Украина возлагает обязанность администрирования НДС на зарубежные маркетплейсы и внедряет автоматический обмен информацией о продажах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.