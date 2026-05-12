Жителям громад планують дати більше впливу на рішення влади — що хочуть змінити на місцях

13:53, 12 травня 2026
Ініціатива передбачає нові механізми участі жителів громад у вирішенні питань місцевого значення.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №15165 щодо покращення правових умов для діяльності органів самоорганізації населення.

Документ спрямований на створення сприятливих умов для розвитку демократичного врядування в територіальних громадах та активнішого залучення жителів до вирішення питань місцевого значення.

Законопроєкт передбачає викладення Закону України «Про органи самоорганізації населення» у новій редакції, а також внесення змін до низки інших законів для узгодження їх із новими положеннями.

Серед ключових новацій документа:

— уточнення правового статусу органів самоорганізації населення та принципів їх діяльності;

— приведення територіальної основи їх роботи у відповідність до чинного адміністративно-територіального устрою;

— оновлення переліку суб’єктів, які надають дозвіл на створення органів самоорганізації населення, з урахуванням положень Конституції України;

— спрощення процедури створення органів самоорганізації населення та формування їх персонального складу;

— врегулювання порядку проведення зборів і конференцій жителів та закріплення їх виключної компетенції;

— розмежування строку діяльності органу самоорганізації населення та строку повноважень його персонального складу;

— уточнення вимог до осіб, які можуть обирати та бути обраними до складу органу;

— оновлення переліку базових повноважень органів самоорганізації населення;

— запровадження договірного механізму передачі окремих повноважень виконавчих органів місцевих рад;

— посилення вимог до публічності, відкритості та підзвітності таких органів;

— удосконалення взаємодії органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування;

— посилення гарантій їх діяльності.

Законопроєкт розроблено на виконання пункту 6.1 Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій, яку Кабінет Міністрів схвалив розпорядженням від 14 травня 2025 року №475-р. Документ стосується забезпечення переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу в межах кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

