Жителям громад планируют дать больше влияния на решения власти — что хотят изменить на местах
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15165 об улучшении правовых условий для деятельности органов самоорганизации населения.
Документ направлен на создание благоприятных условий для развития демократического управления в территориальных громадах и более активного привлечения жителей к решению вопросов местного значения.
Законопроект предусматривает изложение Закона Украины «Об органах самоорганизации населения» в новой редакции, а также внесение изменений в ряд других законов для согласования их с новыми положениями.
Среди ключевых новаций документа:
— уточнение правового статуса органов самоорганизации населения и принципов их деятельности;
— приведение территориальной основы их работы в соответствие с действующим административно-территориальным устройством;
— обновление перечня субъектов, предоставляющих разрешение на создание органов самоорганизации населения, с учетом положений Конституции Украины;
— упрощение процедуры создания органов самоорганизации населения и формирования их персонального состава;
— урегулирование порядка проведения собраний и конференций жителей и закрепление их исключительной компетенции;
— разграничение срока деятельности органа самоорганизации населения и срока полномочий его персонального состава;
— уточнение требований к лицам, которые могут избирать и быть избранными в состав органа;
— обновление перечня базовых полномочий органов самоорганизации населения;
— введение договорного механизма передачи отдельных полномочий исполнительных органов местных советов;
— усиление требований к публичности, открытости и подотчетности таких органов;
— совершенствование взаимодействия органов самоорганизации населения с органами местного самоуправления;
— усиление гарантий их деятельности.
Законопроект разработан во исполнение пункта 6.1 Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов, которую Кабинет Министров утвердил распоряжением от 14 мая 2025 года №475-р. Документ касается обеспечения переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз в рамках кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».
