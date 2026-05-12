Жителям громад планируют дать больше влияния на решения власти — что хотят изменить на местах

Инициатива предусматривает новые механизмы участия жителей громад в решении вопросов местного значения.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15165 об улучшении правовых условий для деятельности органов самоорганизации населения.

Документ направлен на создание благоприятных условий для развития демократического управления в территориальных громадах и более активного привлечения жителей к решению вопросов местного значения.

Законопроект предусматривает изложение Закона Украины «Об органах самоорганизации населения» в новой редакции, а также внесение изменений в ряд других законов для согласования их с новыми положениями.

Среди ключевых новаций документа:

— уточнение правового статуса органов самоорганизации населения и принципов их деятельности;

— приведение территориальной основы их работы в соответствие с действующим административно-территориальным устройством;

— обновление перечня субъектов, предоставляющих разрешение на создание органов самоорганизации населения, с учетом положений Конституции Украины;

— упрощение процедуры создания органов самоорганизации населения и формирования их персонального состава;

— урегулирование порядка проведения собраний и конференций жителей и закрепление их исключительной компетенции;

— разграничение срока деятельности органа самоорганизации населения и срока полномочий его персонального состава;

— уточнение требований к лицам, которые могут избирать и быть избранными в состав органа;

— обновление перечня базовых полномочий органов самоорганизации населения;

— введение договорного механизма передачи отдельных полномочий исполнительных органов местных советов;

— усиление требований к публичности, открытости и подотчетности таких органов;

— совершенствование взаимодействия органов самоорганизации населения с органами местного самоуправления;

— усиление гарантий их деятельности.

Законопроект разработан во исполнение пункта 6.1 Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов, которую Кабинет Министров утвердил распоряжением от 14 мая 2025 года №475-р. Документ касается обеспечения переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз в рамках кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

