  1. Законодательство
  2. / В Украине

Жителям громад планируют дать больше влияния на решения власти — что хотят изменить на местах

13:53, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива предусматривает новые механизмы участия жителей громад в решении вопросов местного значения.
Жителям громад планируют дать больше влияния на решения власти — что хотят изменить на местах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №15165 об улучшении правовых условий для деятельности органов самоорганизации населения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ направлен на создание благоприятных условий для развития демократического управления в территориальных громадах и более активного привлечения жителей к решению вопросов местного значения.

Законопроект предусматривает изложение Закона Украины «Об органах самоорганизации населения» в новой редакции, а также внесение изменений в ряд других законов для согласования их с новыми положениями.

Среди ключевых новаций документа:

— уточнение правового статуса органов самоорганизации населения и принципов их деятельности;

— приведение территориальной основы их работы в соответствие с действующим административно-территориальным устройством;

— обновление перечня субъектов, предоставляющих разрешение на создание органов самоорганизации населения, с учетом положений Конституции Украины;

— упрощение процедуры создания органов самоорганизации населения и формирования их персонального состава;

— урегулирование порядка проведения собраний и конференций жителей и закрепление их исключительной компетенции;

— разграничение срока деятельности органа самоорганизации населения и срока полномочий его персонального состава;

— уточнение требований к лицам, которые могут избирать и быть избранными в состав органа;

— обновление перечня базовых полномочий органов самоорганизации населения;

— введение договорного механизма передачи отдельных полномочий исполнительных органов местных советов;

— усиление требований к публичности, открытости и подотчетности таких органов;

— совершенствование взаимодействия органов самоорганизации населения с органами местного самоуправления;

— усиление гарантий их деятельности.

Законопроект разработан во исполнение пункта 6.1 Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов, которую Кабинет Министров утвердил распоряжением от 14 мая 2025 года №475-р. Документ касается обеспечения переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз в рамках кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Правительство перераспределяет в армию 90 миллиардов евро от ЕС как аванс будущих репараций РФ

От зачисления военного сбора на зарплаты ВСУ до финансирования планов устойчивости регионов — Правительство подало в Верховную Раду изменения в Бюджет-2026.

Могут ли заблокировать счет за необновление военно-учетных данных — разъяснение процедуры

Неуплата штрафа ТЦК за необновление военно-учетных данных может стать основанием для блокировки банковских счетов.

Заправили бензин вместо дизеля: кто отвечает за испорченный автомобиль — водитель или АЗС

Ошибочная заправка автомобиля неправильным топливом может обернуться не только дорогим ремонтом, но и судебным спором об ответственности между водителем и АЗС.

Неприбыльные организации обяжут перерегистрироваться: проект изменений в Налоговый кодекс Минфина

Реформа вводит принципиально новую категорию «непредпринимательских обществ», которая заменяет понятие некоммерческих организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]