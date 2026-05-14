Гарантований мінімум грошового забезпечення військових хочуть встановити на рівні 150% середньої зарплати

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових», аби законодавчо врегулювати питання забезпечення військовослужбовцям достатнього матеріального, грошового та інших видів забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Що пропонує законопроєкт

Документ передбачає, що для забезпечення індексації грошового забезпечення військовослужбовців щокварталу, 1 числа місяця, наступного після кварталу, за результатами якого здійснюється індексація, проводиться перерахунок раніше призначеного розміру грошового забезпечення, шляхом збільшення грошового забезпечення, що виплачувалось в попередньому кварталі, на коефіцієнт, що відповідає 150 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні за попередній квартал.

Таке збільшення буде здійснюватися автоматично у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Також пропонується встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення військових — не менше 150% середньої заробітної плати в Україні за квартал, який передує виплаті.

У законопроєкті також передбачено внесення змін в статтю 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які випливають з даного законопроєкту.

Як планують фінансувати

Згідно законопроєкту, на початковому етапі реалізація змін має здійснюватися в межах коштів, передбачених на фінансування сфери оборони. У разі потреби додаткові витрати пропонують покривати за рахунок резервного фонду.

У подальшому реалізація ініціативи буде здійснюватись в рамках коштів, передбачених на фінансування сфери оборони України.

Також додаткові видатки з Державного бюджету можуть бути профінансовані за рахунок скорочення неефективних видатків й отримання додаткових надходжень внаслідок легалізації тіньового сектору економіки.

Крім цього, на покриття можливого внаслідок реалізації законопроєкту скорочення надходжень загального і спеціального фонду Державного бюджету пропонують залучити кошти, зарезервовані за державною програмою «Обслуговування державного боргу».

Також покрити пропоноване скорочення надходжень загального і спеціального фонду Держбюджету буде можливо за рахунок надходжень в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.

