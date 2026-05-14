Гарантированный минимум денежного обеспечения военных хотят установить на уровне 150% средней зарплаты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных», чтобы законодательно урегулировать вопрос обеспечения военнослужащих достаточным материальным, денежным и другими видами обеспечения в объеме, соответствующем условиям военной службы, стимулирующем закрепление квалифицированных военных кадров.

Что предлагает законопроект

Документ предусматривает, что для обеспечения индексации денежного обеспечения военнослужащих ежеквартально, 1 числа месяца, следующего после квартала, по результатам которого осуществляется индексация, проводится перерасчет ранее назначенного размера денежного обеспечения путем увеличения денежного обеспечения, выплачиваемого в предыдущем квартале, на коэффициент, соответствующий 150 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине за предыдущий квартал.

Такое увеличение будет осуществляться автоматически в порядке, определенном Кабинетом Министров.

Также предлагается установить гарантированный минимальный уровень денежного обеспечения военных — не менее 150% средней заработной платы в Украине за квартал, предшествующий выплате.

В законопроекте также предусмотрено внесение изменений в статью 9 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», вытекающих из данного законопроекта.

Как планируют финансировать

Согласно законопроекту, на начальном этапе реализация изменений должна осуществляться в пределах средств, предусмотренных на финансирование сферы обороны. В случае необходимости дополнительные расходы предлагают покрывать за счет резервного фонда.

В дальнейшем реализация инициативы будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных на финансирование сферы обороны Украины.

Также дополнительные расходы из Государственного бюджета могут быть профинансированы за счет сокращения неэффективных расходов и получения дополнительных поступлений вследствие легализации теневого сектора экономики.

Кроме этого, для покрытия возможного вследствие реализации законопроекта сокращения поступлений общего и специального фонда Государственного бюджета предлагают привлечь средства, зарезервированные по государственной программе «Обслуживание государственного долга».

Также покрыть предлагаемое сокращение поступлений общего и специального фонда Госбюджета будет возможно за счет поступлений в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений и кредитов (займов), привлеченных государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций.

