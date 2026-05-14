Військових хочуть обов’язково виводити з фронту після 90 днів служби в районі бойових дій

10:18, 14 травня 2026
Повторне відправлення військових на фронт дозволять не раніше, ніж через 180 днів.
У Верховну Раду внесли законопроєкт про обов’язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни. Цим документом хочуть законодавчо врегулювати строки перебування військовослужбовців у зоні бойових дій.

Що пропонує законопроєкт

Документ має законодавчо врегулювати питання обов’язкової ротації для військовослужбовців в умовах війни.

Законопроєкт № 15424 передбачає встановлення граничного строку безперервного перебування військовослужбовців у районі ведення бойових дій — не більше 90 календарних днів.

Після завершення цього терміну військові повинні підлягати обов’язковому поверненню до пунктів постійної дислокації (ротації).

Також законопроєкт пропонує заборонити повторне переведення військовослужбовців до району бойових дій раніше ніж через 180 календарних днів після повернення з фронту.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи.

За словами глави держави, старт нововведень планують уже у червні.

«Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що перед цим Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки своєї роботи за три місяці після призначення та анонсував масштабні зміни у сфері оборони.

За його словами, наразі триває підготовка комплексної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та проходження служби в Силах оборони України.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

