Военных хотят обязательно выводить с фронта после 90 дней службы в районе боевых действий

Повторное отправление военных на фронт разрешат не ранее чем через 180 дней.

В Верховную Раду внесли законопроект об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны. Этим документом хотят законодательно урегулировать сроки пребывания военнослужащих в зоне боевых действий.

Что предлагает законопроект

Законопроект № 15424 предусматривает установление предельного срока непрерывного пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий — не более 90 календарных дней.

После завершения этого срока военные должны подлежать обязательному возвращению в пункты постоянной дислокации (ротации).

Также законопроект предлагает запретить повторное направление военнослужащих в район боевых действий ранее чем через 180 календарных дней после возвращения с фронта.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку масштабной армейской реформы.

По словам главы государства, старт нововведений планируют уже в июне.

«Наше украинское военное командование и Министерство обороны продолжают подготовку армейской реформы — новаций, которые нам нужны. Мы рассчитываем на старт в июне. Нужно успеть по деталям изменений, по всем необходимым решениям, по обеспечению», — отметил Зеленский.

Отметим, что перед этим министр обороны Михаил Федоров подвел итоги своей работы за три месяца после назначения и анонсировал масштабные изменения в сфере обороны.

По его словам, сейчас продолжается подготовка комплексной трансформации, направленной на улучшение условий рекрутинга и прохождения службы в Силах обороны Украины.

