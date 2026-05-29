У Раді хочуть визначити підсудність справ щодо примусового відчуження майна в умовах воєнного стану

Пропонується законодавчо закріпити, що спори щодо примусового відчуження майна під час воєнного стану мають розглядатися господарськими судами.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону15276 про внесення змін до статті 20 Господарського процесуального кодексу України про визначення підсудності справ щодо примусового відчуження майна в умовах воєнного стану.

Метою законопроекту є законодавче визначення підсудності справ щодо примусового відчуження майна в умовах воєнного стану.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 20 Господарського процесуального кодексу України, якими передбачається, що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності, зокрема у спорах про визнання протиправним та скасування наказу, визнання недійсними актів про примусове відчуження майна в умовах воєнного стану, що призводить до порушення майнових прав, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем.

