У Раді хочуть визначити підсудність справ щодо примусового відчуження майна в умовах воєнного стану

13:35, 29 травня 2026
Пропонується законодавчо закріпити, що спори щодо примусового відчуження майна під час воєнного стану мають розглядатися господарськими судами.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону15276 про внесення змін до статті 20 Господарського процесуального кодексу України про визначення підсудності справ щодо примусового відчуження майна в умовах воєнного стану.

Метою законопроекту є законодавче визначення підсудності справ щодо примусового відчуження майна в умовах воєнного стану.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 20 Господарського процесуального кодексу України, якими передбачається, що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності, зокрема у спорах про визнання протиправним та скасування наказу, визнання недійсними актів про примусове відчуження майна в умовах воєнного стану, що призводить до порушення майнових прав, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем.

Верховна Рада України законопроект

