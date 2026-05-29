  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Раде хотят определить подсудность дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения

13:35, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предлагается законодательно закрепить, что споры о принудительном отчуждении имущества во время военного положения должны рассматриваться хозяйственными судами.
В Раде хотят определить подсудность дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения
Фото: droit.univ-grenoble-alpes.fr
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №15276 о внесении изменений в статью 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно определения подсудности дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Целью законопроекта является законодательное определение подсудности дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которыми предусматривается, что хозяйственные суды рассматривают дела по спорам, возникающим в связи с осуществлением хозяйственной деятельности, в частности споры о признании противоправным и отмене приказа, признании недействительными актов о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения, что приводит к нарушению имущественных прав, кроме споров, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]