В Раде хотят определить подсудность дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения
В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №15276 о внесении изменений в статью 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины относительно определения подсудности дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения.
Целью законопроекта является законодательное определение подсудности дел о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения.
Проектом закона предлагается внести изменения в статью 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которыми предусматривается, что хозяйственные суды рассматривают дела по спорам, возникающим в связи с осуществлением хозяйственной деятельности, в частности споры о признании противоправным и отмене приказа, признании недействительными актов о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения, что приводит к нарушению имущественных прав, кроме споров, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем.
