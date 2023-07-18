18 липня: яке сьогодні свято та головні події

18 липня святкують Мусульманський Новий рік

У вівторок, 18 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 липня в Україні і світі святкують День народження Тетріса. Саме цього дня 1985 року була створена електронна версія відомої вже на той час комп'ютерної гри. Тетріс — це головоломка, яка побудована за принципом «тетраміно» (геометричні фігури, що складаються з чотирьох квадратів). Цікаво, що дослідниками було виявлено ефективність цієї гри у боротьбі з переїданням та наркозалежністю. А на сьогоднішній день існує понад сто версій цієї цікавої гри.

Також 18 липня Мусульманський Новий рік. Мусульмани ведуть літочислення не так, як в інших країнах світу. Вони починають числити роки від Хіджри, тобто переселення пророка Мухаммеда і перших мусульман з Мекки до Медіни. Сталося це 662 року нашої ери. Також мусульманський рік триває на 11-12 днів менше, ніж християнський, а кожна нова доба настає не о 12 годині ночі, а з заходом сонця. Тому дата Мусульманського Нового року є змінною.

А ще 18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Дата була встановлена ООН на знак визнання внеску Нельсона Мандели у боротьбу за мир і загальнолюдські цінності. Саме цього дня 1918 року в родині членів королівської ради народності тембу (село Мфезо, східне узбережжя ПАР) народився син, якого назвали Роліхлахла. У вільному перекладі його ім'я означає «порушник спокою».

Яке сьогодні церковне свято

18 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Атанасія Атонського. Народився він в Трапезунді (Каппадокія), що нині розташовано в Туреччині. Під час хрещення отримав ім'я Авраам. В досить юному віці залишився без батьків, тому вихованням дитини займалася християнська черниця, яка і привила хлопчику любов до Бога.

Календар важливих подій за 18 липня:

390 рік до н. е. — битва при Алії, де римська армія зазнає поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна;

64 рік — в Римі здіймається «Велика пожежа», яка не вщухає впродовж тижня й знищує практично весь Рим;

1672 рік — в розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемагають Ханенка;

1870 рік — Перший Ватиканський собор майже одноголосно приймає Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову»;

1878 рік — шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представляють в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи;

1915 рік — в Адріатичному морі австро-угорський підводний човен підтоплює італійський крейсер «Джузеппе Гарібальді»;

1946 рік — відновлюють в еміграції Спілку української молоді;

1947 рік — король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 рік — відбувається перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 рік — засновують компанію «Intel»;

1995 рік — біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира.

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