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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

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  1. Суспільство

18 липня: яке сьогодні свято та головні події

09:10, 18 липня 2023
18 липня святкують Мусульманський Новий рік
18 липня: яке сьогодні свято та головні події
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У вівторок, 18 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 липня в Україні і світі святкують День народження Тетріса. Саме цього дня 1985 року була створена електронна версія відомої вже на той час комп'ютерної гри. Тетріс — це головоломка, яка побудована за принципом «тетраміно» (геометричні фігури, що складаються з чотирьох квадратів). Цікаво, що дослідниками було виявлено ефективність цієї гри у боротьбі з переїданням та наркозалежністю. А на сьогоднішній день існує понад сто версій цієї цікавої гри.

Також 18 липня Мусульманський Новий рік. Мусульмани ведуть літочислення не так, як в інших країнах світу. Вони починають числити роки від Хіджри, тобто переселення пророка Мухаммеда і перших мусульман з Мекки до Медіни. Сталося це 662 року нашої ери. Також мусульманський рік триває на 11-12 днів менше, ніж християнський, а кожна нова доба настає не о 12 годині ночі, а з заходом сонця. Тому дата Мусульманського Нового року є змінною.

А ще 18 липня святкують Міжнародний день Нельсона Мандели. Дата була встановлена ООН на знак визнання внеску Нельсона Мандели у боротьбу за мир і загальнолюдські цінності. Саме цього дня 1918 року в родині членів королівської ради народності тембу (село Мфезо, східне узбережжя ПАР) народився син, якого назвали Роліхлахла. У вільному перекладі його ім'я означає «порушник спокою».  

 Яке сьогодні церковне свято

18 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Атанасія Атонського. Народився він в Трапезунді (Каппадокія), що нині розташовано в Туреччині. Під час хрещення отримав ім'я Авраам.  В досить юному віці залишився без батьків, тому вихованням дитини займалася християнська черниця, яка і привила хлопчику любов до Бога.

Календар важливих подій за 18 липня:

390 рік до н. е. — битва при Алії, де римська армія зазнає поразки від галлів під керівництвом кельтського вождя Бренна;

64 рік — в Римі здіймається «Велика пожежа», яка не вщухає впродовж тижня й знищує практично весь Рим;

1672 рік — в розпалі міжусобної боротьби в час Руїни відбувається битва під Четвертинівкою, сили Дорошенка перемагають Ханенка;

1870 рік — Перший Ватиканський собор майже одноголосно приймає Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову»;

1878 рік — шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представляють в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи;

1915 рік — в Адріатичному морі австро-угорський підводний човен підтоплює італійський крейсер «Джузеппе Гарібальді»;

1946 рік — відновлюють в еміграції Спілку української молоді;

1947 рік — король Великої Британії Георг VI підписує закон про незалежність Британської Індії;

1954 рік — відбувається перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США;

1968 рік — засновують компанію «Intel»;

1995 рік — біля стін Софійського собору в Києві ховають українського Патріарха Володимира.

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