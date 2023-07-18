У Києві виявили водія тролейбуса, який возив людей під «кайфом»

У Деснянському районі столиці водій тролейбуса возив громадян у стані наркотичного сп'яніння.

У Києві патрульні виявили водія тролейбуса з ознаками наркотичного сп'яніння. Сталося це в Деснянському районі. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

«Спілкуючись з 39-річним керманичем, інспектори відділу безпеки дорожнього руху одразу помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння.

Однак останній від проходження огляду відмовився», - сказано у повідомленні.

Поліцейські склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили його від керування.

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